“Abbiamo vinto 32 milioni alla lotteria ma non cambieremo vita” | arriva il divorzio e il trasferimento in due ville a 12 km di distanza con i nuovi compagni

(Di sabato 8 luglio 2023) Hanno32,5di sterline e per i tabloid, da quel preciso momento, sono diventati una coppia da tenere d’occhio. Il Sun ha registrato l’affermazione dei due dopo la vincita, nel 2016, che poi è quello che dicono tutti: “I soldi non ci cambieranno e non cambieranno le nostre vite” e i puntuali cronisti del gossip sono andati a verificare. Ebbene, qualcosina è cambiato per i due ex insegnanti. Gerry e Lisa Cannings, intanto, non sono più una coppia. Lui, 70 anni, vive asseme a Samantha Cardell, 55 anni, mamma di un suo ex studente, in una maxi villa. Lei vive invece assieme a un ex camionista, Carl, in un’altra enorme casa, guida una porsche turchese e appare stare benissimo. Insomma, i due si sono lasciati e vivono la loroa 12 chilometri dima a quanto pare il gossip va per la maggiore anche ...

Dice Loretta Santini, fondatrice e direttrice editoriale: "Nonancora messo bene a fuoco, ... Che haanche lo Strega giovani e lo Strega Off (e, in precedenza, il Flaiano, la Menzione ...'Staserapurtroppo raggiunto la conclusione che le differenze sono insormontabili . Per ... Olanda: come si è arrivati alla crisi di governo Il partito Vvd, nel marzo del 2021 avevale ...una vita strana noi tennisti Mi mancavate persino voi giornalisti (ride, ndr ). Ora sento ... "Non mi è mai successo sì, l'erba non è la sua superficie preferita ma haad Halle e sono ...

“Abbiamo vinto 32 milioni alla lotteria ma non cambieremo vita”: arriva il divorzio e il… Il Fatto Quotidiano

La battaglia dell'ex portiere della Juventus in terapia intensiva, l'olandese ha riscattato il periodo buio in bianconero vincendo tanto in Premier League ...Il presidente sceglie la prudenza, si sblocca subito però la data del ritiro: sarà a Torbole Casaglia dal 16 al 27 luglio. La strada resta quella dell'austerity: per ora tutto resta com'era prima ...