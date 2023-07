A Zenzero Off l' esordio letterario di Elisa Marcheselli

(Di sabato 8 luglio 2023) Presentazione giovedì 13 luglio nel cortile del Palazzo ex scuola Chiarini di Via Pellicceria. A dialogare con l'autrice e ospite del pomeriggio, l'attrice Nicoletta Romanoff

Presentazione giovedì 13 luglio nel cortile del Palazzo ex scuola Chiarini di Via Pellicceria. A dialogare con'autrice e ospite del pomeriggio,'attrice Nicoletta Romanoff...stagione estiva ancora più indimenticabile ci pensa lo spin -... Situato nella Promenade du Port,'elegante passeggiata che si ... come'Ewya a base di gin KI NO BI,fresco, licis, sour e ...Presentazione giovedì 13 luglio nel cortile del Palazzo ex scuola Chiarini di Via Pellicceria. A dialogare con'autrice e ospite del pomeriggio,'attrice Nicoletta Romanoff