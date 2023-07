A San Giovanni a Teduccio arrestati due spacciatori

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato San-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato una coppia a bordo di un'auto in via Ferrante Imparato, a Napoli. I poliziotti hanno trovato la donna in possesso di una busta contenente circa 105 grammi di cocaina e 800 euro, mentre l'uomo è stato trovato in possesso di 200 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione della donna dove hanno rinvenuto diverse telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava il perimetro esterno dell'edificio. I due, napoletani di 35 e 48 anni con precedenti di polizia, sono statiper detenzione di sostanza stupefacente.