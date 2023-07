A Firenze il pride della vergogna La scritta choc sullo striscione

(Di sabato 8 luglio 2023) Unoignobile, offensivo, del tutto gratuito. Apparso questo pomeriggio durante il Toscana2023, la manifestazione "dell'orgoglio Lgbtq+", al quale ha partecipato anche la Regione Toscana con il proprio gonfalone. Tante le persone in strada. Tra queste l'assessore regionale alla pari opportunità, Alessandra Nardini e il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. Molti intenzionati solo ad esprimere la propria idea su adozioni tra persone dello stesso sesso, riconoscimento di bimbi nati da coppie omogenitoriali e utero in affitto. Peccato che un paio di personaggi abbiano pensato bene di sventolare uno cartellone rosa. Con unovolgare. "Al presidente Meloni: ti spompixxxxx". Ovviamente le x sono state inserite da noi per il doveroso rispetto che dobbiamo ai nostri lettori. Ma la questione non cambia di ...

