A 26 anni? Aurora Ramazzotti | la foto che sconvolge i fan | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Primi, piccoli segnali "di cedimento fisico" per. Mamma da pochi mesi del piccolo Cesare avuto dal compagno Goffredo Cerza, sempre attivissima su Instagram nel testimoniare quotidianamente le peripezie di una giovane madre (e di una giovanissima nonna vip, Michelle Hunziker) con molta auto-ironia e un po' di compiacimento e sano orgoglio materno, la figlia di Erossi trova in questi giorni a Roma, città natale di papà, per partecipare a un matrimonio di amici. Il tutto, ancora una volta, è finito nelle "storie" della sua seguitissima pagina Instagram. Per l'occasione,si è sottoposta a una sorta di "restyling" e dopo aver trascorso qualche giorno di rigenerante relax in Liguria ("La mia Liguria", aveva scritto pubblicando lein bikini sui social, con ...