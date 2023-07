6 Ore Monza - Toyota in pole | Ferrari a un soffio

Leggi su quattroruote

(Di sabato 8 luglio 2023) Per un, non si è ripetuta la magia di Le Mans. Alla 6 Ore didel Mondiale endurance lasi riprende il palcoscenico, conquistando lacon la vettura numero 7 pilotata dal nipponico Kamui Kobayashi, che ha preceduto di appena 17 millesimi di secondo laAF Corse 499P numero 50 guidata dal sempre veloce Antonio Fuoco. Il risultato del team campione del mondo è stato consolidato dal terzo posto della gemella GR010 Hybrid numero 8 condotta da Brendon Hartley, che ha preceduto la sorprendente Peugeot 9X8 numero 93 di Jean-ric Vergne e la Cadillac V-Series.R di Alex Lynn. Sesta l'altra 499P numero 51, staccata di quattro decimi di secondo e spiccioli dallae pilotata nell'occasione da Antonio Giovinazzi. Secondi, ma ok. Ecco le voci dei protagonisti in casa ...