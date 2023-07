300mila soldati pronti e tre piani per l' Europa | lo scatto della Nato per il fronte Est

(Di sabato 8 luglio 2023) Il segretario generale dell'Alleanza atlantica, in vista del summit di Vilnius, delinea su cosa si baserà la discussione per il futuro. Idi difesa regionale saranno tre. Per l'Ucraina, via all'integrazione, ma non ancora all'adesione

Dulcis in fundo, tornando al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg , che di dolce potrebbe avere ben poco, ha appena annunciato un piano che prevede l'impiego diper la ..."Pronti", i tre piani Nato per Europa e Ucraina"Pronti", i tre piani Nato per Europa e Ucraina Sulla stessa linea l'Institue for the Study of War (Isw), un think tank statunitense. La controffensiva ucraina ha ottenuto progressi '...

Nato, Stoltenberg: "Piano con 300mila soldati per difesa" Adnkronos

Il segretario generale: 'A Vilnius mi aspetto che tutti i leader riaffermeranno che l'Ucraina diventerà un membro della Nato' ...Tre piani per la difesa dell'Europa con "300mila soldati pronti". Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in ...