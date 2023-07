24 Ore Le Mans | il retroscena | la Ferrari ha rischiato di non partire per un problema al sensore del rifornimento

(Di sabato 8 luglio 2023) Il- svelato dalla Gazzetta dello Sport - si riferisce ad unal sistema di: unelettronico non rilevava l'inserimento della pompa di benzina nel bocchettone ...

Firmando una pole position al debutto, a Sebring, e ottenendo pole position e vittoria alla 24di Ledel centenario. "Con l'erede della 488 GT3 Evo 2020 - aggiunge - la 296 GT3 che ha ...La scuderia di Maranello ci arriva a poche settimane dalla clamorosa vittoria nella 24di Leottenuta a 50 anni dall'ultima partecipazione. E pensare che la partecipazione alla grande ...... così come potrete restare sempre aggiornati sulla 6di Monza tramite i nostri inviati: oggi alle 15.30 la Hyperpole che vedrà protagonista la 499P, trionfatrice a Le. Domenica la gara a ...

Wec, Giovinazzi alla 6 Ore Monza: "A le Mans realizzato un sogno, continuiamo a spingere" Sky Sport

In occasione della gara di Monza del WEC, abbiamo incontrato Alessandra Todeschini, responsabile Ferrari Competizioni GT, per parlare della crescita del Cavallino Rampante nelle gare riservate alle ve ...La corsa al Mondiale Piloti e Costruttori del WEC si deciderà negli ultimi tre appuntamenti della stagione: Ferrari riparte da Monza per andare all'attacco di Toyota ...