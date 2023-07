100 milioni alla Fascina? Girano voci clamorose sul padre della fidanzata del Cav

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Martanon è mai stata una che ama esporsi in pubblico, lo è ancora meno da quando è morto Silvio Berlusconi. Chi immaginava un cambio di atteggiamento ha sbagliato di grosso, perché l'ultima compagna del Cavaliere è diventata un fantasma: non si è fatta vedere neanche in Parlamento per le commemorazioni di Berlusconi. Sifera che possa tornare in pubblico a metà luglio, in occasione del primo congresso di Forza Italia. Nel frattempo Repubblica ha puntato l'attenzione su Orazio, ildi Marta. “I più perfidi - si legge - ieri lo chiamavano ‘mister cento'. Ma dietro il sarcasmo si nascondeva una storia che va avanti da tempo e che in certi ambienti, nelle ultime settimane, aveva preso a correre veloce”. Sifera infatti che, seppur assente nel ...