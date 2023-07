Raffaellodell'ex DS del Napoli Cristiano ormai nuovo DS della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Questi alcuni passaggi delle parole dellodi Cristiano'Per ...Lodicontinua: "Uno degli allenatori regalò a Cristiano il primo paio di scarpe da calcio. Ha sempre avuto una passione straordinaria fin da bambino. Per il calcio e per la Juve: mio ...Commenta per primo Raffaello, lodi Cristiano, nuovo dirigente della Juve , ha raccontato del nipote a Tuttosport , ecco le sue parole ' Per Cristiano la Juve è un sogno realizzato, credo per lui sia il massimo dell'...

Lo zio Giuntoli: "La Juve è un sogno, con DeLa è stato un travaglio" Tifo Juventus

ForzAzzurri.net - Tuttosport - Zio Giuntoli: "La Juve per Cristiano Un sogno che si realizza! È al massimo dell'euforia. Suo papà era juventuno". Lo zio di Cristiano ...Giuntoli ha sempre tifato Juve, lo zio, il padre, il cane di casa pure era bianconero, la fake news della stampa del nord.