Zelensky incontra Erdogan Il presidente turco | «L’Ucraina merita l’ingresso nella Nato» – Il video

(Di venerdì 7 luglio 2023) «». Lo ha detto ilRecep Tayyp Erdo?an in conferenza stampa con il leader ucraino Volodymyra Istanbul. Russia e Ucraina «dovrebbero tornare ai negoziati di pace», ha poi aggiunto. Non solo, ilha detto che Vladimir Putin verrà a fargli visita questo agosto. Sempre in conferenza stampasi è detto «grato per il sostegno della Turchia all’integrità territoriale del». July 7, 2023 Il bilancio degli incontri in Turchia perPraga, Bratislava e poi Istanbul. Ilucraino hato il ...

"Sono lieto di ospitare il signore la sua delegazione a Istanbul. Io e il mio caro amico abbiamo avuto il nostro ultimo incontro faccia a faccia nell'agosto dello scorso anno. Abbiamo avuto ...indica i negoziati avuti come importanti così come la "sicurezza, sia nella nostra regione del Mar Nero che in Europa in generale". Si definisce grato "per il sostegno all'integrità ...Il presidente ucraino Volodymyrha incontrato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, avendo con lui "negoziati molto importanti". Lo scrive su Twitter lo stesso. Tra gli argomenti trattati, riferisce ancora, "la sicurezza: sia nella nostra regione del Mar Nero che in Europa in generale. Sono grato per il sostegno all'integrità territoriale e alla ...

“Siamo il paese che ha compiuto gli sforzi più importanti per porre fine alla guerra” tra Russia e Ucraina “attraverso negoziati sulla base del diritto internazionale”. Sono le parole del presidente d ...(LaPresse) ll presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato a Istanbul il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Termino in Turchia ...