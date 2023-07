Questo e' molto importante per la sicurezza del mondo intero", ha detto. Il presidente ucrainola mancanza di unita' all'interno della Nato sulla questione dell'adesione di Svezia e ...L'indecisione della Nato sull'ingresso della Svezia e dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica è una "minaccia" alla sicurezza globale. Lo ha detto Volodymyrdurante la sua visita in Slovacchia. Il presidente dell'Ucraina ha visitato il Paese prima di recarsi in Turchia.Mosca si comporta ancora come se si stesse negli anni '80 quando I paese del patto di Varsavia erano a sovranità limitata. Il Cremlinola visita del presidente ucraino Volodymyrin Bulgaria, affermando che il leader a di Kiev sta cercando di "trascinare" altri Paesi nel conflitto con la Russia. "Il regime di Kiev sta ...

Zelensky critica l'indecisione della Nato sull'adesione di Ucraina e Svezia - Mondo Agenzia ANSA

L'indecisione della Nato sull'ingresso della Svezia e dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica è una "minaccia" alla sicurezza globale. Lo ha detto Volodymyr Zelensky durante la sua visita in Slovacchia.