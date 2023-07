L'indecisione della Nato sull'ingresso della Svezia e dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica è una "minaccia" alla sicurezza globale. Lo ha detto Volodymyrdurante la sua visita in Slovacchia. Il presidente dell'Ucraina ha visitato il Paese prima di recarsi in Turchia. 7 luglio 2023Mosca si comporta ancora come se si stesse negli anni '80 quando I paese del patto di Varsavia erano a sovranità limitata. Il Cremlinola visita del presidente ucraino Volodymyrin Bulgaria, affermando che il leader a di Kiev sta cercando di "trascinare" altri Paesi nel conflitto con la Russia. "Il regime di Kiev sta ...Sarebbe stata anche colpita un'infrastrutture. Il governatore regionale, Maksym Kozytskyi, ... Il presidente Volodymyrha detto che ci sarà una "risposta tangibile" all'attacco. Video ...

Zelensky critica l'indecisione della Nato su Kiev e Svezia Agenzia ANSA

Lo ha detto Volodymyr Zelensky durante la sua visita in Slovacchia. Il presidente dell'Ucraina ha visitato il Paese prima di recarsi in Turchia. (ANSA-AFP).Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...