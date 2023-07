Zambrino | A D R Intesa | «Valorizzare la mediazione civile | plauso agli avvocati che promuovono questa via conciliativa»

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’importanza di diffondere la cultura dellaquale alternativa al processo in tribunale per le conciliazioni bonarie: la parola a Salvatore, presidente della UIOM, Unione Italiana Organismi di. Roma, 7/07/2023 – «Sempre piùconsigliano laai loro clienti anche quando non si tratta di materie in cui laè obbligatoria, anziché intraprendere cause in tribunale. È lodevole l’approccio di tali professionisti che cercano di sensibilizzare i loro clienti sull’importanza di questo istituto giuridico: nonostante lasia ancora una strada meno percorsa e poco conosciuta, va dato merito alla categoria che sempre più frequentemente sceglievia», il ...

... in realtà offre un'opportunità significativa per trovare un punto d'incontro tra le parti, evitando così il ricorso al tribunale', esordisce Salvatore, titolare di A. D. R., ...... in realtà offre un'opportunità significativa per trovare un punto d'incontro tra le parti, evitando così il ricorso al tribunale', esordisce Salvatore, titolare di A. D. R., ...

Zambrino, A.D.R. Intesa: «Valorizzare la mediazione civile: plauso ... Adnkronos

L’importanza di diffondere la cultura della mediazione civile quale alternativa al processo in tribunale per le conciliazioni bonarie: la parola a ...Il titolare dell’organismo di mediazione con sede a Roma, ci parla di questo strumento giuridico così prezioso per risolvere liti e diatribe senza ...