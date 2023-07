Yellen | reagiremo a pratiche sleali della Cina SpaceX di Musk lancerà il servizio Internet via satellite in Mongolia

Janetsi è detta poi "preoccupata" dalla decisione della Cina di avviare i controlli sull'export di metalli rari (gallio e germanio), essenziali per la produzione hi - tech. Incontrando a ...virale sui social, cena in ristorante di cucina Yunnan Alla vigilia della sua prima tornata di incontri di alto livello a Pechino, il segretario al Tesoro americano Janetha cenato ...Janetsi è detta poi "preoccupata" dalla decisione della Cina di avviare i controlli sull'export di metalli rari (gallio e germanio), essenziali per la produzione hi - tech. Incontrando a ...

Yellen, reagiremo a pratiche economiche sleali della Cina. SpaceX di Musk lancerà il servizio ... Il Sole 24 ORE

Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha avvertito che Stati Uniti e alleati reagiranno contro ciò che ha definito le "pratiche economiche sleali" della Cina, invitata a sposare riforme di mercato.