Yellen bastone e carota con la Cina | Reagiremo alle mosse sleali | ma disaccoppiare le nostre economie è impossibile

(Di venerdì 7 luglio 2023) "Vogliamo diversificare, non separare. Cerchiamo una sana concorrenza economica" dice la segretaria al Tesoro, nella complicata visita a Pechino, ma lamenta il trattamento riservato dai cinesiaziende americane

Trae carota, la posizione della Cina è apparsa chiara fin da subito : come si legge in una ... Il segretario al Tesoro Janetha ammesso che sarebbe un errore per gli Stati Uniti cercare ...

Yellen bastone e carota con la Cina.: "Reagiremo alle mosse sleali ... L'HuffPost

La visita di Yellen insieme a quella del segretario di Stato americano, Antony Blinken, lo scorso mese rappresentano gli incontri di più alto livello in Cina negli ultimi cinque anni Lo ha riferito un ...Questo è uno soltanto tra i molti, non facili, compiti che si è accollata la segretaria al Tesoro americana Janet Yellen nella sua visita a Pechino per una due giorni di colloqui con autorità ed ...