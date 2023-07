Yellen a Pechino | impossibile scollegare le economie di Cina e Usa

La segretaria al Tesoro statunitense Janetè aper un viaggio di quattro giorni volto a trovare un terreno comune tra Stati Uniti e Cina, mentre le tensioni economiche tra i due paesi non sembrano placarsi.è il secondo ...Il premier cinese Li Qiang ha incontrato nella Grande sala del popolo il segretario al Tesoro americano Janetin visita a. 'Dopo un periodo di legami difficili, nel momento del suo arrivo al nostro aeroporto e dopo essere scesa dall'aereo, abbiamo visto un arcobaleno' ha dichiarato Li Qiang. ...Lo riporta Afp, riferendo le parole pronunciate dal premier al termine dell'incontro acon il segretario Usa al Tesoro, Janet. "Ieri, quando e' scesa dall'aereo, abbiamo visto un ...

Roma, 7 lug. (askanews) - La segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen è a Pechino per un viaggio di quattro giorni volto a trovare un terreno comune tra Stati Uniti e Cina, mentre le tensioni ec ...