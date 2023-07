WWE | NXT registra i peggiori ascolti di sempre

(Di venerdì 7 luglio 2023) Andato in onda durante la festa del 4 luglio negli Stati Uniti, NXT è sceso al suo minimo storico di spettatori su USA Network. L’edizione dello show di martedì scorso hato una media di 508.000 spettatori e 166.000 (0.13) nella fascia demografica 18-49, secondo Brandon Thurston di Wrestlenomics. Si è trattato dell’audience più bassa di NXT su USA Network dal suo lancio nel settembre 2019. Si è trattato dell’audience più bassa dello show nella fascia 18-49 dal 21 marzo 2023. Lo show è calato del 18% in termini di telespettatori e del 25% nella demo chiave rispetto all’episodio Gold Rush della settimana precedente, che includeva più incontri per il titolo. Gli adulti 18-34 sono calati di un notevole 34%, con un calo del 36% tra gli uomini e del 32% tra le donne. Gli adulti 35-49 sono calati del 17% nella settimana, con una distribuzione abbastanza ...

...quando il 16 volte campione del mondo ha parlato della possibilità di portare lo show più importante dell'anno in casaa Londra. John Cena è stato poi interrotto da Grayson Waller, ex star di,...Laè una compagnia globale, continueremo a espanderci in tal senso" . Triple H ha poi parlato ... In chiusura di conferenza Hunter ha anche parlato diEurope e di come il processo sia stato ...Per intenderci, all'interno del catalogo di quest'ultimo, chiaramente contestualmente alla succitata proposta Discovery+ Intrattenimento, ci sonoRAW ,SmackDown e. Insomma, di fatto ...

WWE NXT REPORT 04/07/2023 - ONLY ONE WILL REMAIN Tuttowrestling

L’ultima puntata di NXT andata in onda su USA Network martedì 4 luglio, ha fatto registrare 508.000 telespettatori. Il risultato è in netto calo rispetto a quello della scorsa settimana, quando lo sho ...La WWE ha tre roster funzionanti in questo momento con Raw e SmackDown che fungono da roster principale. NXT viene ora utilizzato anche per ridare linfa a determinati personaggi del roster principale.