WWE | a breve Gable Stevenson si prenderà una pausa da NXT

(Di venerdì 7 luglio 2023)ha recentemente debuttato a WWE NXT, spalleggiando Eddy Thorpe in un Underground match con Damon Kemp. Terminato l’incontro,è passato all’azione, eseguendo diversi suplex sugli atleti del performance center. Unainaspettata Come riportato dal Wrestling Observer Newsletter,sipresto unadal wrestling per concentrarsi sui campionati mondiali di NCAA. Nonostante ciò,è tutt’ora considerato parte integrante del roster di NXT.

WWE: Difficile una WrestleMania in UK nel breve termine, occhio però ad altri grandi eventi Zona Wrestling

Dopo aver visto il loro scontro a Money in the Bank, arriverà una sfida diretta tra i due atleti nel prossimo PLE ...Con un video postato sui social dello stesso Cena, vediamo come a Londra, l'ex campione mondiale si intrattenga in una breve chiacchierata con la campionessa di Raw ...