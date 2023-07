Wimbledon | Sinner doma in rimonta Halys e conquista gli ottavi di finale

Janniksi qualifica agli ottavi di finale di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di ...Non è stata la gara semplice che, almeno da pronostico, poteva essere, contro il francese Quentin Halys numero 79 del mondo, ma Jannikè comunque riuscito a imporsi sull'erba die centrare gli ottavi di finale, grazie a una rimonta dopo la sconfitta nel primo set. Ora aspetta di conoscere il suo avversario che uscirà ......, Musetti, Berrettini (ancora al secondo turno) per gli uomini, Cocciaretto per le donne. Ecco la guida dei loro impegni. QUI IL PROGRAMMA DIDEL VENERDI 5 LUGLIO QUI L'EDITORIALE DI ...

Wimbledon in diretta, Sinner batte Halys, ora Cocciaretto. Le partite di tennis LIVE: Berrettini avanti, Musetti eliminato Fanpage.it

Più coriaceo del previsto il francese Quentin Halys: Jannik Sinner gli cede un set ma conquista gli ottavi. Ora Elias Ymer o Daniel Galan ...