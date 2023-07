Wimbledon | Semeraro | “Berrettini ha paura di farsi male con il diritto Sonego | gesto da amico”

(Di venerdì 7 luglio 2023) La pioggia ha concesso una tregua ae i match si sono disputati con una buona regolarità, anche se desta sensazione che ci siano alcuni giocatori che si siano trovati a disputare già alcune partite e altri invece che ne abbiano solo una. Si è fatto il punto della situazione nell’ultima puntata di TennisMania, su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), condotta da Dario Puppo e con ospite la firma de La Stampa, Stefano, inviato in Inghilterra. Si è partiti con l’analisi del derby in tre giorni tra Lorenzoe Matteo, con la vittoria del romano.ha esposto quanto detto dai protagonisti in conferenza stampa e ha aggiunto anche alcune valutazioni importanti: “Unche è cresciuto scambio dopo scambio ed è salito di livello. ...

Stefanoper lastampa.it SINNER BORSONE GUCCI 'La borsa di Gucci Be', non mi serve certo a vincere le partite…'. Jannik Sinner se l'è cavata benissimo alla risposta, quando gli ho chiesto se ...[...] Uno dei suoi obiettivi aè quello di conquistare il primo sigillo, di dimostrare di ... La sfida di Alcaraz (Stefano, La Stampa) Con addosso una felpa candida, e ben calcato in ...melissa satta matteo berrettini a monaco 3 Estratto dell'articolo di Stefanoper 'la Stampa' Qualcuno direbbe che il verde brillante del Centre Court - la domenica prima dei Championships, con le righe tracciate ma senza la rete, nella quiete prima ...

Wimbledon, Semeraro: "Sinner ha qualche dubbio. L'erba più alta favorisce Musetti" OA Sport

Ha preso ufficialmente il via la 136a edizione dei Championships, ovvero il torneo di Wimbledon. Il torneo del Grande Slam che si gioca sui prati di Church Road ha visto l'esordio sul Centre Court del ...Parla l’uomo del boicottaggio di Wimbledon 1973: “Non so se Wimbledon ce l’ha con me. So solo che facemmo quello che dovevamo” Elena Rybakina debutta soffrendo contro Shelby Rogers: la campionessa in ...