Wimbledon | è tornato il Matteo Berrettini del 2022 Non deve temere nessuno | incognita tenuta fisica

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Ho visto la luce“. Fa capolino nella mente la celebre frase del film “The Blues Brothers” pensando al percorso recente di. Dopo l’infinita serie di infortuni a catena, con tanto di lacrime amare versate qualche settimana fa a Stoccarda, ora sembra che davvero il romano stia intravedendo la fine di un opprimente tunnel. Al di là dell’approdo al terzo turno, tutt’altro che scontato alla vigilia del torneo, peraltro dopo aver superato signori avversari come Lorenzo Sonego e l’australiano Alex De Minaur, a certificare il grande ritorno diè il gioco espresso nelle prime due apparizioni sull’erba londinese. Abbiamo ritrovato quel giocatore in grado di incantare sui prati, l’habitat che più di tutti gli altri ne esalta le qualità e che lo vide finalista nel 2021. Il servizio èletale ...

Leggi Anche, Berrettini èun martello: De Minaur spazzato via. Fuori Musetti contro Hurkacz Qualche dritto sbagliato di troppo è stata la causa principale del black out iniziale di ...... lo stesso Berrettini ha pubblicato un post relativo alla partita appena giocata e confermando di essere a, appunto. 'Grato e felice di essere. Sempre un piacere competere contro un ...The Hammer è. L'erba diriconsegna al mondo del tennis un ritrovato Matteo Berrettini : il 27enne romano con una sorprendente solidità ha spazzato via in tre set l'australiano Alex De Minaur , ...

Wimbledon, Berrettini: "Odiavo ciò che facevo, sono tornato a lottare" Sky Sport

La prima settimana di Wimbledon 2023 prosegue a rilento a causa del maltempo, con alcuni giocatori (come Zverev) che devono ancora giocare il primo punto del match d'esordio e altri (come Djokovic e S ...Dopo Stoccarda e i guai fisici al Queen's Matteo si è ritrovato: tredici ace e l'88% di punti con la prima di servizio per battere l'australiano n. 17 del mondo ...