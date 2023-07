Wimbledon | Berrettini rivela | “So quanto valgo | ma sono sorpreso di come sto giocando Voglio volare basso”

Battendo, Zverev potrebbe eguagliare il suo miglior risultato a, gli ottavi raggiunti nel 2017 e nel 2021, quando è stato sconfitto rispettivamente da Milos Raonic e Felix Auger -...Arrivato al terzo turno, Matteofa il punto sull'erba londinese: il suospeciale tra sorprese e conferme Dopo la partita infinita contro l'amico Lorenzo, la vittoria in tre set a spese di de Minaur aggiudicata ...Ma nel sorteggio c'erano altri nomi che non avevano ancora giocato il primo turno , come Matteo, che qui aha già giocato in finale, o come me". Poi ha aggiunto: "Non so davvero ...

Diretta Wimbledon: Berrettini e Sinner ok, Musetti ko. Ora Djokovic LIVE Corriere dello Sport

Un durissimo attacco nei confronti degli organizzatori e, indirettamente, a Jannik Sinner. Sascha Zverev ha alzato la voce e alimentato la protesta a Wimbledon contro chi si occupa della programmazion ...Arrivato al terzo turno, Matteo Berrettini fa il punto sull'erba londinese: il suo Wimbledon speciale tra sorprese e conferme ...