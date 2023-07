Wimbledon | Berrettini è tornato un martello | De Minaur spazzato via in tre set

(Di venerdì 7 luglio 2023) The Hammer è. L’erba diriconsegna al mondo del tennis un ritrovato Matteo: il 27enne romano con una sorprendente solidità havia in tre set l’australiano Alex De, numero 17 al mondo e testa di serie numero 15. Dopo la vittoria nel derby durato tre giorni contro Lorenzo Sonego,aveva subito di fronte un avversario contro il quale, ad oggi, partiva sfavorito. Invece ha chiuso la pratica in poco più di due ore con un netto 6-3, 6-4, 6-4. Forse due indizi non fanno ancora una prova e prima di celebrare la rinascita definitiva serve ancora qualche partita. Intanto peròè al terzo turno di, dove salvo sorprese affronterà il tedesco Zverev. Un altro che ex top ten che sta rientrando ...

