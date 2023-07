Wimbledon | Berrettini batte De Minaur 6 - 3 6 - 4 6 - 2 | gli highlights

(Di venerdì 7 luglio 2023) Matteosta tornando a splendere: il tennista azzurro non lascia scampo a De(n. 17 al mondo) e sbriga la pratica secondo turno in tre set, col punteggio di 6 - 3 6 - 4 6 - 2. Ecco il ...

Matteosta tornando a splendere: il tennista azzurro non lascia scampo a De Minaur (n. 17 al mondo) e sbriga la pratica secondo turno in tre set, col punteggio di 6 - 3 6 - 4 6 - 2. Ecco il meglio ...(REGNO UNITO) - Jannik Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale superando Halys. Finisce l'avventura di Lorenzo Musetti , battuto in tre set da Hurkacz. Matteoinvece vola ......azzurro asi chiude con due vittorie e una sconfitta. Sinner vola agli ottavi di finale, battendo in rimonta il francese Halys nonostante una giornata imperfetta. Bene ancheche ...

Diretta Wimbledon: Berrettini vince, Musetti fuori. Sinner in campo: segui le sfide LIVE Corriere dello Sport

Dopo aver superato gli argentini Cerundolo e Schwartzman, per Sinner c'è il francese. I due non si sono mai affrontati in carriera Redazione Scommesse Sul cammino di… Leggi ...Dopo Stoccarda e i guai fisici al Queen's Matteo si è ritrovato: tredici ace e l'88% di punti con la prima di servizio per battere l'australiano n. 17 del mondo ...