Wimbledon 2023 | Wawrinka non regge l’urto | Djokovic vola agli ottavi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Vittoria senza troppi patemi d’animo per Novakper la sfida che ha chiuso un venerdì di sole al torneo di. Contro Stan, che ha mostrato per come ha potuto i suoi lampi di classe, il numero uno del tabellone ha trovato un successo abbastanza comodo in tre set, col punteggio di 6-3 6-1 7-6(5), avanzando cosìdi finale del torneo sull’erba britannica. Prosegue così il cammino di Nole sulla strada verso il sogno del Grande Slam: dopo aver conquistato Australian Open e Roland Garros, c’è ancora speranza di scrivere il proprio nome su una pagina storica del tennis. Il numero due al mondo parte subito aggressivo in risposta ed è 0-40 nel secondo game, ma da lottatore vero l’esperto elvetico con cinque punti in fila annulla le tre palle break e tiene la battuta. Cosa ...