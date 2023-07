Wimbledon 2023 | Sinner rimonta e va agli ottavi di finale

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Jannikdidel tabellone del singolare maschile di. L'azzurro, testa di serie numero 8, batte al terzo turno il francese Quentin Halys per 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 in 2h24'.parte con il freno a mano tirato, facendosi trovare impreparato nel quarto game: break, Halys mette la freccia (3-1) e non si volta più indietro, chiudendo il parziale per 6-3. L'azzurro è bravo a non perdere la testa e, dopo un rodaggio più lungo del previsto, cambia marcia. Sul 2-2 del secondo set, la testa di serie numero 8 inanella 4 game consecutivi: 6-2 e si ricomincia alla pari.dà l'impressione di controllare il match senza strappi. Non concede nulla al servizio e, alla prima chance, strappa la battuta al rivale ...

Leggi Anche, Berrettini è tornato un martello: De Minaur spazzato via. Fuori Musetti contro Hurkacz Qualche dritto sbagliato di troppo è stata la causa principale del black out iniziale di ...Vedo le cose positive, il modo in cui ho affrontatomi migliorerà anche sulle altre superfici per fare il salto di qualità e cercare la top 10. Adesso staccherò qualche giorno, poi ...In campo tutti gli italiani rimasti in gara a. Matteo Berrettini ha centrato il pass per il terzo turno battendo l'australiano De Minaur. Fuori Lorenzo Musetti, sconfitto da Hurkacz, Jannik Sinner sfida il francese Halys. Elisabetta ...

