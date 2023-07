Wimbledon 2023 | risultati oggi venerdì 7 luglio | tutte le partite in programma

(Di venerdì 7 luglio 2023) Idel torneo dileinper quanto riguarda la giornata di. Day 5 molto intenso sui prati londinesi, dove si disputeranno gli ultimi match di secondo turno e la metà di quelli di terzo turno, pia permettendo. In campo ben quattro azzurri, determinati a proseguire il loro cammino: si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti. Protagonisti anche tutti i big, da Carlos Alcaraz a Iga Swiatek, passando per Novak Djokovic, impegnato nel big match contro Wawrinka. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.E COPERTURA TABELLONE MASCHILE TABELLONE ...

I match dei tre azzurri nel primo pomeriggio, oggi ancora in campo tre italiani: si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti . I match dei tre azzurri sono fissati rispettivamente per le 14.00 ora locale (...Jannik Sinner se la vedrà contro Quentin Halys nel terzo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell' All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra . L'altoatesino si è fatto largo nel tabellone estromettendo due argentini, ...Lorenzo Musetti se la vedrà contro Hubert Hurkacz nel terzo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell' All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra . Entrambi sono reduci da due vittorie in tre set. Il carrarino ha lasciato le ...

Wimbledon: il programma completo di Venerdì 07 Luglio 2023

Le parole del carrarino in conferenza stampa, dopo la vittoria su Jaume Munar che gli ha regalato l'accesso al terzo turno dei Championships ...Le parole del tennista romano dopo la vittoria al debutto su Lorenzo Sonego che può dare tanto morale per tornare grande ...