Wimbledon 2023 | risultati oggi venerdì 7 luglio | tutte le partite in programma

(Di venerdì 7 luglio 2023) I risultati di oggi del torneo di Wimbledon 2023 in tempo reale per quanto riguarda la giornata di venerdì 7 luglio. Day 5 molto intenso sui prati londinesi, dove si disputeranno gli ultimi match di secondo turno e la metà di quelli di terzo turno, pioggia permettendo. In campo ben quattro azzurri, determinati a proseguire il loro cammino: si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti. Protagonisti anche tutti i big, da Carlos Alcaraz a Iga Swiatek, passando per Novak Djokovic, impegnato nel big match contro Wawrinka. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.

Se la pioggia concederà una tregua (e la premessa è d'obbligo viste le difficoltà metereologiche durante questa prima settimana), il programma di venerdì 7 luglio a Wimbledon è di quelli imperdibili. Proprio a causa dello stravolgimento del calendario, sono previsti tanti incontri sia del secondo che del terzo turno, con protagonisti anche e soprattutto i nostri tennisti italiani. 12.00 - Cari amici di Ubitennis, è il momento di vivere insieme il Day 5 di Wimbledon nella diretta live.

Wimbledon 2023: le partite di oggi 7 luglio in diretta live Virgilio Sport

Il tennista romano sfida l’australiano dopo aver vinto il derby azzurro. Ecco tutte le informazioni su data, orario e canali di diffusione del match ...Il tennista altoatesino sfiderà il francese per un posto negli ottavi di finale. Ecco tutte le informazioni sul match ...