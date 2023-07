Wimbledon 2023 | Puppo | “Sinner è come una macchina di F1 difficile da settare | ma da tempo non lo vedevo così”

(Di venerdì 7 luglio 2023) La prima settimana diprosegue a rilento a causa del mal, con alcuni giocatori (Zverev) che devono ancora giocare il primo punto del match d’esordio e altri (Djokovic e) che si sono già qualificati per il terzo turno dei Championships. Nella puntata di TennisMania – Specialedi Sport2u, in collaborazione con OA Sport, Darioha fatto il punto della situazione su questo primo scorcio del torneo londinese concentrandosi principalmente sulle partite di ieri. La prima panoramica è sul settore femminile italiano al termine del primo turno: “Si poteva fare meglio al femminile, è passata solo Cocciaretto che in effetti dopo il sorteggio mi sembrava fosse l’azzurra con più chance. Gracheva era un’avversaria ...

Lo spagnolo Munar è liquidato in tre set (6 - 4 6 - 3 6 - 1) oggi al terzo turno - il primo della carriera qui a- gli tocca il polacco Hurkacz, numero 18 del mondo, ex top ten che due anni ...ROMA - Durante il secondo giorno dell'infinito derby azzurro atra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego , le condizioni dell'erba sul campo 12 non erano ideali a causa della pioggia e dell'alta umidità. Questa situazione ha creato tensione tra i giocatori,..., oggi ancora in campo tre italiani: si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. I match dei tre azzurri sono fissati rispettivamente per le 14.00 ora locale (...

Wimbledon: il programma completo di Venerdì 07 Luglio 2023 LiveTennis.it

Berrettini-De Minaur, è un match valido per i trentaduesimi di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.Il tennista romano dopo aver vinto il derby azzurro con Sonego affronta il numero 17 del Ranking Finalmente Berrettini! Dopo la vittoria su Sonego il tennista romano si appresta a sfidare De Minaur ne ...