Wimbledon 2023 | Puppo | “Ho rivisto il Sinner delle NextGen È come una macchina di F1”

(Di venerdì 7 luglio 2023) La prima settimana diprosegue a rilento a causa del maltempo, con alcuni giocatori (Zverev) che devono ancora giocare il primo punto del match d’esordio e altri (Djokovic e) che si sono già qualificati per il terzo turno dei Championships. Nella puntata di TennisMania – Specialedi Sport2u, in collaborazione con OA Sport, Darioha fatto il punto della situazione su questo primo scorcio del torneo londinese concentrandosi principalmente sulle partite di ieri. La prima panoramica è sul settore femminile italiano al termine del primo turno: “Si poteva fare meglio al femminile, è passata solo Cocciaretto che in effetti dopo il sorteggio mi sembrava fosse l’azzurra con più chance. Gracheva era un’avversaria tosta per Giorgi, ...