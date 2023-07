Wimbledon 2023 | oggi in campo Sinner | Berrettini e Musetti

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) –ancora intre italiani: si tratta di Jannik, Matteoe Lorenzo. I match dei tre azzurri sono fissati rispettivamente per le 14.00 ora locale (i) e le 13.15 ora locale (). In particolare,giocherà contro Halys per il terzo turno,sarà impegnato nel secondo turno contro de Minaur, mentresfiderà il polacco Hurkacz. Ieri Lorenzoal secondo turno ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar per 6-4, 6-3, 6-1in 2h16'.alla fine ha invece vinto il derby con Lorenzo Sonego. Il match, iniziato lunedì, si è chiuso ...

Lo spagnolo Munar è liquidato in tre set (6 - 4 6 - 3 6 - 1) oggi al terzo turno - il primo della carriera qui a Wimbledon - gli tocca il polacco Hurkacz, numero 18 del mondo, ex top ten che due anni fa arrivò in semifinale. Durante il secondo giorno dell'infinito derby azzurro a Wimbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, le condizioni dell'erba sul campo 12 non erano ideali a causa della pioggia e dell'alta umidità. Questa situazione ha creato tensione tra i giocatori.

Berrettini-De Minaur, è un match valido per i trentaduesimi di finale di Wimbledon: Il tennista romano dopo aver vinto il derby azzurro con Sonego affronta il numero 17 del Ranking.