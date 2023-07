Wimbledon 2023 | Musetti sbatte contro Hurkacz e si ferma al terzo turno

(Di venerdì 7 luglio 2023) Hubertmette fino al cammino di Lorenzonel torneo di. L’azzurroalsul numero 18 al mondo, maggiormente a suo agio su questa superficie. La differenza la fanno i dettagli nel 7-6(4) 6-4 6-4 con cui il polacco si sbarazza del portacolori italiano, cui manca ancora quel “qualcosina” di cui parlava al termine del match con Munar per agguantare la top-10 e coronare il proprio sogno. PRIMO SET – Con unpraticamente perfetto nei propri turni (mai più di due punti ceduti) e unche prova diverse soluzioni per provare ad avviare lo scambio in risposta, la partita scorre senza troppi sussulti sino al decimo game, quando l’azzurro comincia a palesare i primi problemi. Dal 40-15 ...

... due settimane dopo le lacrime per la sconfitta contro l'amico Sonego a Stoccarda, si ...7 luglioL'azzurro al secondo turno batte l'australiano De Minaur in 3 set Matteo Berrettini batte l'australiano Alex De Minaur nel secondo turno die con una prova eccellente vola al terzo turno nel tabellone del singolare maschile. L'azzurro sconfigge la testa di serie numero 15 per 6 - 3, 6 - 4, 6 - 4 in 2h10' e si prepara ad ...(LONDRA) - Dopo aver battuto prima Cerundolo e poi Diego Schwartzman Sinner è pronto a scendere ancora una volta in campo a. Il tennista altoatesino sfiderà al terzo turno il francese Quentin Halys , numero 79 del ranking Atp, che nella giornata di ieri ha sconfitto senza troppe difficoltà Vukic in tre set (3 - ...

Viktorija Golubic non è riuscita a trovare quell'exploit che nel 2021 le aveva permesso di guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Stavolta invece la zurighese si è arresa alla statuni ...Col sorriso nell'anima e il martello nel braccio, motivo del soprannome di "Hammer", Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno a Wimbledon. Come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere, per ...