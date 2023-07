Wimbledon 2023 | Musetti eliminato al terzo turno del tabellone maschile

(Di venerdì 7 luglio 2023) (Adnkronos) – Lorenzoaldi. L'azzurro, testa di serie numero 14, è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz, numero 17 del seeding, che si è imposto per 7-6 (7-4), 6-4, 6-4 in 2h04' qualificandosi per gli ottavi di finale deldel singolare. L'equilibrio è saltato con il tie-break che ha deciso il primo set e ha finito per incidere su tutto il match., bravo ad annullare 2 palle break sul 4-5, nel tie-break ha accusato un esiziale passaggio a vuoto. Hurkacz ha preso il largo fino al 6-1 prima di chiudere per 7-4. L'azzurro ha accusato il colpo, cedendo il servizio nella fase iniziale del secondo set: senza procurarsi nemmeno una palla break, il toscano si è arreso ...

Se Matteo Berrettini prosegue il viaggio sull'erba londinese, Lorenzo Musetti è costretto a fare le valigie. Il tennista di Carrara esce di scena al terzo turno di Wimbledon, altrettanta prova stagionale del Grande Slam in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. L'azzurro, numero 16 del mondo e 14 del seeding, cede al polacco Hubert Hurkacz. Prestazione magistrale quella di Matteo Berrettini. Il tennista romano accede al terzo turno di Wimbledon dopo aver superato in 3 set De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 6-3. Sugli spalti è apparsa anche la sua compagna, Melissa Satta, che è sembrata incontenibile dopo la vittoria. Intanto però Berrettini, scivolato al numero 38 del mondo, è al terzo turno di Wimbledon, dove salvo sorprese affronterà il tedesco Zvepp. Un altro ex top ten che sta rientrando dopo un lungo infortunio.

