Wimbledon 2023 | Matteo Berrettini vede la luce! Travolge De Minaur e si qualifica al terzo turno!

L'azzurro al secondo turno batte l'australiano De Minaur in 3 set Matteo Berrettini batte l'australiano Alex De Minaur nel secondo turno die con una prova eccellente vola al terzo turno nel tabellone del singolare maschile. L'azzurro sconfigge la testa di serie numero 15 per 6 - 3, 6 - 4, 6 - 4 in 2h10' e si prepara ad ...(LONDRA) - Dopo aver battuto prima Cerundolo e poi Diego Schwartzman Sinner è pronto a scendere ancora una volta in campo a. Il tennista altoatesino sfiderà al terzo turno il francese Quentin Halys , numero 79 del ranking Atp, che nella giornata di ieri ha sconfitto senza troppe difficoltà Vukic in tre set (3 - ...(REGNO UNITO) - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti cercano il pass per gli ottavi di finale, contro Halys e Hurkacz. Matteo Berrettini invece vola al terzo turno battendo in tre set De Minaur. ...

