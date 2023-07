Wimbledon 2023 | Matteo Berrettini | “Ho giocato una delle mie miglior partite sull’erba | voglio godermi ogni momento!”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Unredivivo. Il tennista romano (n.38 del ranking) si è regalato il successo nel secondo turno del torneo di. A cadere sotto i colpi del tennista nostrano è stato l’australiano Alex de Minaur (n.17 ATP). Una prestazione talmente bella da essere sorprendente quella di, che ha ritrovato le antiche sensazioni sui prati di Church Road. Con lo score di 6-3 6-4 6-4,ha avuto accesso al terzo round dei Championships. Ai microfoni della conferenza stampa, il nostro portacolori ha rivelato le proprie sensazioni. “Sono sinceramente sorpreso da quello che sto facendo. Chiaramente, sono consapevolemie capacità, però solitamente per mettere in campo queste prestazioni c’è bisogno di un periodo di preparazione, senza intoppi, decisamente più lunga ...

Da quel momento tanti bassi e pochi alti, fino a questo straordinario avvio di. La sfida contro Zverev potrebbe chiudere un cerchio e nobilitare nuovamente Matteo nel tennis dei grandi. ...La cosa migliore quando perdi presto al Roland Garros e' che hai piu' tempo a disposizione per preparare(ride, ndr). Ogni partita ha una storia a se', cerco sempre di giocare al meglio e ...Lo ha detto Matteo Berrettini, come riporta l'Andkronos, dopo aver battuto in tre set Alex De Minaur, approdando così al terzo turno di: 'E' stata una delle mie migliori partite, ...

LIVE Berrettini-De Minaur 5-2, Wimbledon 2023 in DIRETTA: l'azzurro conserva il break di vantaggio OA Sport

Finisce al terzo turno l'avventura di Elisabetta Cocciaretto ai Championships. Un secondo set tra i più a senso unico mai visti ...Finisce al terzo turno (miglior risultato di sempre), a un passo dagli ottavi, la favola della marchigiana Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon. Colpa, anche, di una distorsione alla caviglia patita all ...