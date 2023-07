Wimbledon 2023 in DIRETTA | tutti i LIVE delle partite

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tutte ledi, terzo Slam della stagione al via sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. I Championships prendono il via e promettono di regalare tante emozioni, un giorno dopo l’altro. Si inizia lunedì 3 luglio con i primi incontri dei due tabelloni principali, con Iga Swiatek e Carlos Alcaraz che partono da teste di serie numero uno. Di seguitodegli incontri di queste due settimane sui prati londinesi. PROGRAMMA E COPERTURA MONTEPREMI TABELLONEMASCHILE TABELLONEFEMMINILE LE DIRETTE GIORNO PER GIORNO VENERDI’ 7 LUGLIO3T: MUSETTI-HURKACZ3T: COCCIARETTO-PEGULA3T: SINNER-HALYS2T: BERRETTINI-DE ...

I match dei tre azzurri nel primo pomeriggio, oggi ancora in campo tre italiani: si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti . I match dei tre azzurri sono fissati rispettivamente per le 14.00 ora locale (...Jannik Sinner se la vedrà contro Quentin Halys nel terzo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell' All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra . L'altoatesino si è fatto largo nel tabellone estromettendo due argentini, ...Lorenzo Musetti se la vedrà contro Hubert Hurkacz nel terzo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell' All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra . Entrambi sono reduci da due vittorie in tre set. Il carrarino ha lasciato le ...

Le parole del carrarino in conferenza stampa, dopo la vittoria su Jaume Munar che gli ha regalato l'accesso al terzo turno dei Championships ...Le parole del tennista romano dopo la vittoria al debutto su Lorenzo Sonego che può dare tanto morale per tornare grande ...