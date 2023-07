Whatsapp | aggiornamento importante che cambia il modo in cui scriveremo i messaggi

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 7 luglio 2023)Windows diventa uno strumento per lavorare. Gli aggiornamenti rendono più facili le videochiamate e la condivisione schermo.è sempre al lavoro per regalare ai suoi utenti la migliore esperienza di utilizzo. Lo scorso anno l’azienda aveva compiuto un grande passo per soddisfare le esigenze di chi usa l’app distica dal computer: ha rilasciato un’app nativa per Windows che funziona autonomamente.prepara nuovi aggiornamenti per la versione Windows – grantennistoscana.itIn precedenza, gli utenti di Windows dovevano scaricare l’app basata sul web dio accedere al servizio distica dai loro browser web. La nuova app è nativa di Windows, il che dovrebbe renderla più veloce e reattiva. Ilmento più significativo è che ...