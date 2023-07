“Wham! George & IO” | l’autobiografia di Andrew Ridgeley

(Di venerdì 7 luglio 2023)raccontava già l’amicizia di una vita conMichael e la formazione di una band che ha cambiato la storia della scena musicale nei primi anni ottanta È uscito su Netflix un docufilm sugliche sta conquistando il pubblico di tutto il mondo e che riporta alla luce il legame raccontato in “; IO” pubblicato nel 2021 in Italia da EPC Editore.è stato una delle due metà di una delle pop band più importanti della storia. In questo libro racconta i retroscena degli, la sua amicizia lunga una vita conMichael, e di come loro due insieme cambiarono la scena musicale degli anni Ottanta grazie a una serie di allegri successi, amati ancora ...

... il documentario! racconta la storia diMichael e Andrew Ridgeley , entrati nell'immaginario collettivo come icone degli anni '80 e non solo. tutto sul documentario! Il ...Dopo Freedom , diretto dallo stessoMichael , è su Netflix! , documentario che racconta l'ascesa e la fine del duo pop inglese.Michael è morto nel 2016, a causa di una malattia . Oggi avrebbe 60 anni. Nonostante ...Gli! stavano per nascere.Michael voleva dichiarare la propria omosessualità alla famiglia a 19 anni Oltre a raccontare le origini della band, il documentario non può non affrontare il ...

Wham!, perché si sono sciolti Lo dice il documentario su Netflix Radio Deejay

Esce su Netflix il documentario che racconta la storia di George Michael e Andrew Ridgeley dal 1982 al 1986, dall’adolescenza all’ultimo concerto al Wembley Stadium ...Su Netflix arriva Wham!, documentario che ripercorre le tappe della storia musicale di George Michael e Andrew Ridgeley ...