(Di venerdì 7 luglio 2023)detta il passo al termine delle prime prove libere della 6h di, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Alessandro Pier Guidi #51, vincitore dell’ultima 24h Le Mans con Antonio Giovinazzi e James Calado, ha beffato di soli 3 millesimi la Porsche #38 di Hertz JOTA La 499P inizia alla grande precedendo la 963 LMDh #38 e la prima delle Porsche ufficiali di Michael Christensen #5. Seguono Mike Conway #7 (Toyota), Olivier Pla #708 (Glickenhaus) e Sébastien Buemi #8 con la seconda delle Toyota ufficiali, abile ad avere la meglio su Antonio Fuoco #50. Cadillac e Peugeot seguono nell’ordine al termine di un turno che è stato condizionato da due bandiere gialle ed una bandiera rossa a tre minuti dalla conclusione in seguito ad un problema alla Porsche #56 (GTE) di Project 1. WRT #41 precede l’auto gemella #31 in LMP2, mentre la ...

WEC, FP1 6h Monza: Ferrari subito davanti OA Sport

Nel prossimo weekend, dal 7 al 9 luglio, presso l'autodromo nazionale di Monza, andrà in scena la 6 ore che rappresenta l'appuntamento del Wec dopo la 24 Ore di Le Mans. (ANSA) ...6 Ore di Monza 2023: Il WEC torna in Italia per la gara endurance di Monza, questo sarà il terzo anno consecutivo per il circuito italiano.