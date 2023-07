Voli aerei | è esplosa la bolla Panichi | “Riforma favorisce colossi del trasporto aereo”

Leggi su fmag

(Di venerdì 7 luglio 2023) Èla. Lo dicono, spesso in maniera confusa, le associazioni dei consumatori. Se ne accorgono anche le Istituzioni. L’Istat a maggio registrava una media di aumenti del +40% sui costi deie il Garante dei Prezzi Benedetto Mineo nel chiedere lumi alle compagnie aeree ha parlato di rincari “anomali“. Sotto la lente isu alcune importanti tratte nazionali. ITA, Aeroitalia, Ryanair, Wizz Air, Malta Air, Easyjet e Neos dovranno “rispondere ufficialmente” entro il 20 luglio (a giochi già fatti per l’estate, va detto) spiegando i motivi dei propri aumenti, anche a fronte di un calo del costo del carburante che avrebbe dovuto in qualche modo limitare la corsa al biglietto più alto. Insomma, un’estate che per parafrasare Eduardo De Filippo “si è presentata come comanda Iddio“. Siamo ai titoli di coda, ...