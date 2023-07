VNL maschile 2023 volley | tutti i risultati e la classifica

(Di venerdì 7 luglio 2023)e ladella VNL: ecco l’esito di tutte le partite. Laball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Danzica (Polonia, 19-23 luglio). Al via anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica, che proverà a migliorare la quarta posizione dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, lae idi tutte le partite della VNLaggiornati in tempo reale. REGOLAMENTO ...

Gli impegni dell'Italia nella week 3 diin ordine cronologico (orari italiani) 08/07/2023 Pool 6 - Week 3 - Pasay City (Filippine) ore 13:00 Italia - Giappone Diretta TV su SKY Sport Summer (NOW ...Ferdinando De Giorgi , ct dell'Italiadi volley, ha commentato il successo per 3 - 0 ai danni della Slovenia che ha regalato agli azzurri l'accesso alle Finals di2023: ' I ragazzi sono stati bravi a mantenere al meglio la ...L'Italia ha sconfitto la Slovenia per 3 - 0 (25 - 13; 25 - 20; 25 - 17) nella Nations League di volley. Gli azzurri a Pasay City nelle Filippine conquistano così l'ottavo successo stagionale nel torneo internazionale itinerante e si qualificano matematicamente alla Final Eight in programma a ...

Gli azzurri conquistano la vittoria numero 8 in Volleyball Nations League conquistando il pass per la Final8 di Danzica ...PASAY CITY (FILIPPINE)- Un successo netto, in un'ora e un quarto di gioco, sulla Slovenia e missione compiuta per la nazionale di De Giorgi che approda matematicamente alla Final Eight di Danzica. Gli ...