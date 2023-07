Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Tammy Patton

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il giorno 18 ottobre 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a prendere peso anche in reazione alla dipendenza dalle droghe del padre, e nonostante l’aiuto di sua madre, arrivando al picco poco dopo i quarant’anni.al, la protagonista, ha 41 anni, vive a Wichita Falls, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 269 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati non del tutto soddisfacenti, perdendo 57 kg per arrivare a 212 ...