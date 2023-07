Vitalizi ripristinati ai senatori | la delibera che fa discutere | ecco quanti soldi sono

(Di venerdì 7 luglio 2023) Via libera del consiglio di garanzia del Senato a unache prevede il ripristino deitagliati per gli ex. Si tratta di quelli relativi a prima del 2012 quando, adeguandosi ...

Via libera del consiglio di garanzia del Senato a una delibera che prevede il ripristino deitagliati per gli ex senatori . Si tratta di quelli relativi a prima del 2012 quando, adeguandosi alla riforma pensionistica, è stato deciso che venisse applicato anche ai parlamentari il ...Con una prima sentenza provvisoria circa due anni fa avevamo stabilito che i criteri con cui erano stati operati i tagli aierano indifendibili e irragionevoli . Siccome nel frattempo la ...Può un dipendente all'ultimo giorno di lavoro decidere di aumentarsi la pensione e di aumentarla anche per tutti i suoi ex colleghi che in pensione ci sono già Nel Paese reale la risposta è scontata: ...

