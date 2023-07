Vitalizi in Senato | Conte | Per evitare figuracce il governo approvi legge per bloccare il ripristino

- - > L'aula del- Ansa . Un passo indietro rispetto al taglio "retroattivo" deidegli ex senatori. Nell'ultima seduta utile prima del proprio rinnovo, il 5 luglio scorso, il Consiglio di garanzia, ...'Un aggiornamento sul vergognoso ripristino deiin. Leggo che Fratelli d'Italia e Lega stanno inscenando il più classico degli scaricabarile per salvare la faccia, facendo trapelare attraverso gli organi di stampa il voto contrario ...E' polemica dopo la decisione del Consiglio di Garanzia del, che ha deliberato il ripristino deitagliati per gli ex senatori, fino al 2012. La decisione è del 'vecchio' organismo di Palazzo Madama, che per l'ultima volta si è riunito con la ...

Vitalizi, la restaurazione della casta grazie all’astensione del Pd: abolito il taglio voluto dal M5s,… Il Fatto Quotidiano

Conte attacca: "I patrioti della Meloni ripristinano i privilegi". Ma Fdi replica: "Noi abbiamo votato contro, la colpa è del campo largo".Il consiglio di garanzia del Senato ha dato il via libera a una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori. I vitalizi che il Governo intende ripristinare sono quelli ...