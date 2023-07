Non ci sarà nessun taglio dei vitaliz i. Il Consiglio di garanzia del Senato ha infatti deciso di abolire la delibera 6 del 2018 volutaMovimento 5 Stelle che tagliava iper gli ex parlamentari. Il colpo di spugna è arrivato su spinta dell'ex senatore di Forza Italia, Luigi Vitali, presidente dell'organo: oltre a Vitali ...Il ripristino deitagliati per gli ex senatori è stato sancitoConsiglio di garanzia del Senato . Si tratta dei senatori che avevano maturato il diritto all'assegno prima del 2012, anno in cui, adeguandosi ......di Garanzia del Senato - composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle - ha ripristinato alla chetichella iper i ...

Vitalizi, dal Senato ok allo stop ai tagli per gli assegni prima del 2012 | M5s: "Ripristinati i privilegi" TGCOM

Stop al taglio dei vitalizi: i benefici sono stati ripristinati pure per coloro che hanno svolto meno di una legislatura. Ecco cosa è succcesso.Il Senato ha deciso di fermare il taglio imposto nel 2018. Una misura che prevedeva che l'assegno fosse calcolato con il metodo contributivo. Conte: ...