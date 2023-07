Vitalizi | Conte accusa | “Il centrodestra li ha ripristinati per il Senato”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Un “colpo di mano”. Così Giuseppeha definito la decisione di ripristinare iper gli exri. “Un privilegio che il Movimento 5 stelle aveva cancellato nel 2018”, ha dichiarato su Facebook l’ex presidente del Consiglio, commentando la nuova delibera del consiglio di garanzia del. La decisione, secondo quanto riporta l’Ansa, ha visto il voto contrario dei componenti di Lega e Fratelli d’Italia, quello favorevole di un componente del consiglio ex M5s e l’astensione del Pd, mentre il presidente, l’azzurro Luigi Vitali, ha votato a favore. “Misure contro il carovita, l’aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni evidentemente hanno altre priorità: il ripristino dei privilegi per i parlamentari”, hato il presidente dei pentastellati. “Il Consiglio ...

... ha ripristinato alla chetichella iper i senatori delle passate legislature", tuona su Facebook il presidente Giuseppe. "prima di parlare si informi, magari dall'ex ...... ha ripristinato alla chetichella iper i senatori delle passate legislature', tuona su Facebook il presidente Giuseppe. 'prima di parlare si informi, magari dall'ex ...Per il leader del M5S Giuseppe, che aveva fortemente voluto il taglio dei, l'eliminazione della delibera segna il "ripristino dei privilegi". "Un privilegio ha aggiunto ancora l'ex ...

Vitalizi, Conte: «Il centrodestra li ha ripristinati per il Senato» Corriere della Sera

Arriva l'ok dal Senato in merito allo stop al taglio dei vitalizi per i senatori. Il M5S: "Ripristinati i privilegi".In tutto erano stati presentati oltre 800 ricorsi: «Ma adesso ne sono morti oltre 300», dice Paniz. I viventi e chi ha diritto alla reversibilità non prenderanno gli arretrati, ma la super pensione an ...