Violento impatto tra auto e camion sulla Variante | coppia di coniugi in ospedale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenutiSS 7 BIS, denominataad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’vettura e un. Neldueche erano a bordo dell’rimanevano feriti, e sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Mentre il conducente delnon riportava grosse conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

