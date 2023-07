«Violentata dal figlio di Ignazio La Russa» | parla l’avvocato di Leonardo Apache

Come riferitoCorriere della Sera, la ragazza, assistita dall'avvocato Stefano Benvenuto, ha raccontato che il 18 maggio intorno a mezzanotte era in una discoteca nel centro di Milano con una amica e lì ha ...Il fascicolo è in Procura a Milano, sul tavolo del pm Rosaria Stagnaro, e le indagini sono coordinateprocuratore aggiunto Letizia Mannella. Secondo la giovane, la violenza sessuale si sarebbe ...... a poca distanzaDuomo. "Una questione delicata", dice l'avvocato Stefano Benvenuto, legale della ragazza, che per il momento preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione. "Mentre ballavamo " ...

Ragazza denuncia: «Violentata dal figlio di La Russa dopo la serata in discoteca». Il 19enne: non l'ho costretta Corriere Milano

Ha causato notevole destabilizzazione una denuncia per violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache, figlio di Ignazio La Russa.Leonardo La Russa, il figlio di Ignazio, è stato denunciato da una ragazza di 22 anni. La giovane si è rivolta alla Procura di Milano per un episodio di violenza che risalirebbe allo scorso 18 Maggio.