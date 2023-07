Vincenzo D’Amico custode della lazialità | rimasto immune al maledettismo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nelle piazze dove si è vinto storicamente poco, qualunque giocatore può diventare un idolo. Il bomber grezzo, il rincalzo di cuore, la promessa mancata, il giocatore sfortunato, arruolati anche loro. Poi però succede che si vince davvero, si vince perché si è forti. Si alza la posta, avviene la scrematura. Quanti sono i giocatori che hanno vinto uno scudetto a Roma? A spanne neanche 150. Non proprio Gronchi rosa, ma comunque roba per happy few. Nella Lazio sono due le rose fortunate, potrei dire “immortali”, se non fosse che, passato mezzo secolo, dei giocatori scesi in campo a Lazio-Foggia maggio 1974, la partita che sancì lo scudetto all’Olimpico, sono morti Pulici, Polentes, Wilson, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi e da ultimo. È morto anche l’allenatore Maestrelli, il primo tragico lutto. Nel frattempo è morto anche mio padre, un ...